Artur Jorge (ao centro) comemora título do Brasileirão no Nilton Santos - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Artur Jorge (ao centro) comemora título do Brasileirão no Nilton SantosReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 08/12/2024 18:53

Leia mais: Luiz Henrique ganha prêmio de Craque do Brasileirão

"Eu não posso dizer que quando cheguei tinha a convicção de que ganharíamos uma Libertadores e um Brasileirão, mas sabia que iríamos lutar. É muito bom o que estou vivendo. Um ano extraordinário. Não há história sem coragem", declarou o português.

O treinador, que tem sido sondado depois do sucesso, comentou o futuro e ressaltou que o foco está no Glorioso, com quem tem contrato até dezembro do ano que vem.

"Estou muito feliz aqui. Vamos desfrutar. A minha realidade hoje é o Botafogo, e um Botafogo campeão. Do Brasil e da América", afirmou.

Leia mais: Bastos celebra título do Botafogo e despista sobre retorno aos gramados

Agora, Artur Jorge terá de preparar os jogadores para a Copa Intercontinental. O Alvinegro fará sua estreia no torneio contra o Pachuca, do México, na quarta-feira (11), às 14h (de Brasília), em Doha, no Catar.