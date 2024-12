Artur Jorge faz história como treinador do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 08/12/2024 17:30

Artur Jorge definirá se fica ou sai do Botafogo em breve. O bom trabalho que culminou no título da Libertadores fez o treinador receber propostas, e ele admite a possibilidade de sair . Por isso, terá uma reunião com o dono da SAF do Botafogo, John Textor nos próximos dias para resolver a situação.

Segundo a transmissão da TV Globo, a Copa Intercontinental pode ser a última competição de Artur Jorge no comando do Glorioso.

"O meu futuro tem algumas incertezas nessa altura. Tenho contrato com o Botafogo até dezembro de 2025. A verdade é que a valorização não é só dos atletas, é também do treinador", disse Artur Jorge em entrevista publicada pela ESPN no sábado (7).



Na conversa com o português, Textor tentará convencê-lo a permanecer. A disputa do Mundial de Clubes, no meio do ano, é um trunfo. Há ainda a possibilidade de uma valorização salarial.



O Botafogo estreia na Copa Intercontinental na próxima quarta-feira (11), contra o Pachuca, do México, às 14h, de Brasília.