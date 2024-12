Torcedores do Botafogo no Nilton Santos - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 08/12/2024 18:09

Rio - O torcedor do Botafogo ficou com o grito de "campeão" do Brasileiro entalado na garganta após a vitória sobre o Internacional. A taça estava vindo para General Severiano na última quarta-feira até que no fim, o Palmeiras derrotou o Cruzeiro, em Belo Horizonte, e adiou a festa. Porém, a comemoração precisava ser sacramentada no Nilton Santos para que o Alvinegro conquistasse seu primeiro título no estádio.

Inaugurado em 2007, o Nilton Santos já foi utilizado pelo Botafogo em conquistas de outros títulos como os Cariocas de 2010, 2013 e 2018, além da Libertadores deste ano. Porém, o Alvinegro jamais havia sacramentado alguma conquista em uma partida disputada no Nilton Santos. A espera acabou neste domingo.

Na última rodada do Brasileiro de 2024, o Botafogo enfrentou o São Paulo, e dentro do Nilton Santos, se sagrou campeão da Série A pela terceira vez em sua história. O estádio é o terceiro palco diferente a presenciar um título brasileiro do clube de General Severiano.

Na primeira conquista em 1968, o Botafogo goleou o Fortaleza por 4 a 0, no Maracanã, e conquistou o título da Taça Brasil. Em 1995, no ano do bicampeonato, o Alvinegro levantou o troféu após empatar por 1 a 1 contra o Santos, no Pacaembu.