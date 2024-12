A base de 1995 tinha Wágner; Wilson Goiano, Gottardo, Gonçalves e André Silva; Leandro Ávila, Jamir, Beto e Sérgio Manoel; Donizete e Túlio Maravilha. Paulo Autuori comandou a equipe - Divulgação/Botafogo

Publicado 08/12/2024 18:03

Rio - Quase 30 anos depois, o Botafogo , enfim, voltou a levantar a taça do Brasileirão. Após grande decepção em 2023, com a derrocada depois de abrir 13 pontos de frente na liderança, o título em 2024 veio para lavar a alma dos torcedores alvinegros, que tanto esperaram por este momento. No passado, o Glorioso já havia conquistado a competição em duas oportunidades.Em 1968, o Alvinegro empatou em 2 a 2 com o Fortaleza fora de casa e goleou na volta por 4 a 0, com gols de Roberto Miranda, Ferretti (2x) e Afonsinho para levantar o troféu da Taça Brasil, depois unificada como Campeonato Brasileiro.