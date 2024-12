Galvão Bueno rasgou elogios à campanha do Botafogo no Brasileirão - Reprodução / Instagram

Publicado 09/12/2024 08:14 | Atualizado 09/12/2024 08:16

Rio – A conquista do tricampeonato brasileiro do Botafogo no último domingo (8) coroou uma campanha consistente, com atuações decisivas nas últimas rodadas e a exibição de um futebol alegre e bonito. Esta é a avaliação do narrador Galvão Bueno, que por meio das redes sociais, parabenizou o Glorioso pelo título e projetou a disputa da Copa Intercontinental, que começa para o time carioca nesta quarta-feira (11).

"O Botafogo é campeão com todos os méritos e justiça. E a diferença de seis pontos estabelecida em relação ao Palmeiras, o segundo colocado, deixa muito claro esse mérito do Botafogo durante o campeonato inteiro, mas principalmente, nos últimos 10 dias antes da rodada final", enfatizou Galvão, ressaltando a dificuldade nos últimos jogos do torneio.

"O Botafogo teve que pegar um avião, enfrentar o Palmeiras em um estádio lotado, precisando ter a vitória para manter a vantagem, ou voltar a ter a vantagem de três pontos para poder chegar ao título. Pouca gente acreditava. Meteu três gols", disse, em referência ao duelo da 36ª rodada no Allianz Parque

O locutor de 74 anos seguiu com elogios à força do Alvinegro na reta final da competição. Dias após a inédita conquista da Copa Libertadores, o time de Artur Jorge venceu o Internacional, a terceira melhor equipe do returno, no estádio Beira-Rio, se aproximando ainda mais do tricampeonato.

Na última rodada, apenas a derrota do Botafogo e a vitória do Palmeiras tirariam o título dos cariocas. No entanto, os paulistas perderam para o Fluminense por 1 a 0 no Allianz Parque, enquanto o Glorioso consolidou a conquista ao vencer o São Paulo por 2 a 1 no estádio Nilton Santos.

Galvão fez um apelo para o técnico Artur Jorge, que já recebeu propostas de clubes do exterior , permanecer no Botafogo. "Não vai embora, Artur Jorge, fica no Botafogo, acredita mais um pouco. Porque o Botafogo mostrou que com alguns reforços de Venezuela e Argentina, os times brasileiros podem jogar um futebol de competição, de força, quando necessário, mas podem jogar um futebol alegre e bonito, em grandes vitórias e conquistas."

O narrador também comentou sobre a Copa Intercontinental, que o Alvinegro disputará como representante da América do Sul por ter sido campeão da Libertadores. "O primeiro jogo do Mundial é contra o Pachuca, do México, mas eu já estou pensando lá na frente, contra o Real Madrid. Vai ser muito interessante. Quem sabe não brilha mais intensamente a Estrela Solitária?", questionou.

Rumo ao título mundial

O Botafogo começa a busca pelo título da Copa Intercontinental nesta quarta-feira (11) em duelo contra o Pachuca, do México. O vencedor do confronto enfrenta o Al Ahly, do Egito, neste sábado (14). O Real Madrid já está na final do torneio.