Textor vibra com mais uma taça nas mãosReginaldo Pimenta

Publicado 09/12/2024 10:05

Rio - O Botafogo sonha alto. Após igualar o Santos do Pelé e o Flamengo do Jorge Jesus com os títulos da Libertadores e Brasileirão no mesmo ano, o Alvinegro deseja conquistar o Intercontinental. No embarque para Doha, no Catar, o empresário americano John Textor aproveitou para mandar um recado ao Real Madrid, possível adversário da final, no dia 18.

"Sei que temos um jogo contra o Pachuca e não sei o que vem depois disso. Tem esse time pequeno de Madri talvez esperando, mas temos que conquistar nosso lugar lá primeiro", disse o empresário americano, dono da SAF do Botafogo.

No caminho até a final, o Botafogo precisará superar o Pachuca, do México, na próxima quarta-feira (11), que vale vaga para enfrentar o Al-Ahly, do Egito, pela semifinal, no dia 14. O novo formato da competição "rebaixou" o campeão da Libertadores às quartas de final e "promoveu" o campeão europeu direto para a decisão.

O Intercontinental assume o lugar do Mundial de Clubes anualmente. Já o Mundial, por sua vez, será disputado a cada quatro anos, com 32 clubes, tendo um formato semelhante ao torneio de seleções (que aumentará o número de participantes para 48 países a partir de 2026).