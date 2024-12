Rafael em treino do Botafogo no Estádio Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 09/12/2024 17:10

Rio - Nesta segunda-feira (9), Rafael fez uma publicação nas redes sociais para confirmar sua aposentadoria. O último jogo da carreira do lateral-direito foi na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no último domingo (8), que selou o título do Brasileirão para o Botafogo. Na postagem, ele fez agradecimentos e citou os técnicos Artur Jorge e Alex Ferguson, lenda do Manchester United.

Veja a publicação:

Hoje eu encerro minha carreira jogando futebol. Quero agradecer de verdade a todas as pessoas que fizeram parte disso, desde o meu primeiro treinador Zezinho até o último, Artur Jorge. Sir Alex Fergunson, eu quero te agradecer por sempre ter acreditado em mim, jamais deixaria de te mencionar aqui, Obrigado! Hoje começo a fazer o que eu nunca fiz na vida porque ela sempre foi jogar futebol. Se eu estou triste?! Claro que não! Agora vou aprender a fazer outras coisas e isso é muito bom. Obrigado, Deus, obrigado, família e tantos amigos que me ajudaram ao longo dessa carreira de muitas lutas, vitórias, derrotas e títulos.



E pra quem tá chegando eu digo: acredite nos seus sonhos, só quem acredita tem chance de chegar! Obrigado, Fluminense, Manchester United, Lyon, Basaksehir e Botafogo.

Rafael é cria do Fluminense e passou grande parte da carreira no Manchester United (ING). Posteriormente, defendeu o Lyon (FRA) e o Basaksehir (TUR). Em 2021, chegou ao Botafogo, seu time do coração.

Ele, porém, sofreu com lesões e teve pouca sequência no Glorioso. Neste ano, disputou apenas quatro partidas. Em abril, ele já havia anunciado que se aposentaria ao fim da temporada.