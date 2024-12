Avião da franquia de NFL New England Patriots foi emprestado ao Botafogo para a viagem ao Catar - Reprodução de TV / SporTV

Avião da franquia de NFL New England Patriots foi emprestado ao Botafogo para a viagem ao CatarReprodução de TV / SporTV

Publicado 09/12/2024 11:00 | Atualizado 09/12/2024 11:14

boa relação do dono da SAF, John Textor, com Robert Kraft.

A delegação do Botafogo faz a viagem do Rio ao Catar, onde jogará a Copa Intercontinental, em dois aviões, sendo um deles pertencente ao time de futebol americano New England Patriots. A parceria inusitada deve-se à

O dono do Patriots, uma das grandes franquias, com seis títulos da NFL, liga americana, também tem um time de futebol na MLS, o New England Revolution.



Ele cedeu a aeronave, um Boeing 767, que possui internamente uma configuração que permite uma viagem mais confortável, com assentos mais largos e maiores. Os jogadores também podem viajar deitados, entre outros confortos.



Afinal, além da longa viagem de 13 horas, o Botafogo saiu direto do estádio Nilton Santos, onde celebrou o título do Brasileirão no domingo (8) para o Aerporto do Tom Jobim / Galeão. E desembarca no início da tarde desta segunda (9), horário de Brasília, tendo que jogar na quarta-feira.



Ao utilizar o avião da franquia de NFL, o Glorioso busca dar um pouco mais de conforto para que os jogadores tenham um melhor descanso possível.

A estreia na Copa Intercontinental será contra o Pachuca, do México, na quarta-feira (11), às 14h (de Brasília).