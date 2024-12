Júnior Santos, do Botafogo, no Catar - Vítor Silva/ BFR

Publicado 09/12/2024 20:35 | Atualizado 09/12/2024 23:58

Rio - O Botafogo desembarcou em Doha, no Catar, na noite desta segunda-feira (9), madrugada de terça no país do Oriente Médio. Lá, o Glorioso disputará a Copa Intercontinental.

"Tem que ser na superação. Calendário muito apertado. Podemos dizer que jogamos hoje, dormimos um pouco, vamos treinar mais tarde e amanhã a gente já joga. Consegui dormir um pouco, agora é tomar banho, dormir mais e já pensar na partida de amanhã", disse Júnior Santos, ao SporTV.

A estreia acontecerá já nesta quarta-feira (11), às 14h (de Brasília), contra o Pachuca, do México, no Estádio 974. Quem avançar enfrenta o Al Ahly, do Egito.



A delegação fez a viagem do Rio ao Catar em dois aviões, sendo um deles pertencente ao time de futebol americano New England Patriots . A parceria inusitada deve-se à boa relação do acionista majoritário da SAF, John Textor, com o dono da equipe, Robert Kraft.

Depois de conquistar o Campeonato Brasileiro, no último domingo (8), o grupo saiu direto do Estádio Nilton Santos para o Galeão. O voo saiu do Rio na madrugada desta segunda (9).