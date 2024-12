John Textor participou da festa do Botafogo no último domingo (8) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

John Textor participou da festa do Botafogo no último domingo (8)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 09/12/2024 18:02 | Atualizado 09/12/2024 18:04

Rio - Dono da SAF do Botafogo , John Textor marcou presença no Nilton Santos no último domingo (8) para acompanhar a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo , em jogo que selou o tricampeonato brasileiro do Glorioso. O norte-americano, inclusive, apareceu em um vídeo de forma inusitada.

Ele pediu para que um torcedor alvinegro jogasse cerveja dentro de sua boca. Depois de beber um gole, agradeceu com um sorriso no rosto.

O CARIOCA JOHN TEXTOR HAHAHAHA pic.twitter.com/2oiGmqH2be — Pedro | FDMC ★彡 (@PedroPPBoficial) December 9, 2024

John Textor assumiu o controle do Botafogo no início de 2022. Desde então, o time voltou a figurar entre os melhores do país e passou perto de conquistar o Brasileirão no ano passado. Agora, em 2024, sagrou-se campeão da Libertadores da América e conseguiu levantar a taça da competição nacional.

Para fechar a temporada, o Glorioso disputará a Copa Intercontinental. A estreia será na quarta-feira (11), contra o Pachuca, do México, às 14h (de Brasília). Se passar, enfrentará o Al-Ahly, do Egito, e, caso chegue na final, terá pela frente o Real Madrid.