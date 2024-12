Antônio é aposentado e torcedor do Botafogo - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 09/12/2024 12:30 | Atualizado 09/12/2024 12:40

Rio - Um dia após conquistar o tricampeonato brasileiro, os alvinegros aproveitaram para andar nas ruas do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (9), com a camisa do Botafogo. O torcedor Antônio, que é aposentado, não escondeu a satisfação por comemorar dois títulos em pouco mais de uma semana e esbanjou confiança para a estreia no Intercontinental, na próxima quarta (11), contra o Pachuca, do México.

"É um prazer, uma satisfação. Botafogo foi campeão duas vezes, ganhou a Libertadores e o Brasileirão. Ainda tem o Mundial na quarta-feira e vamos ganhar também", disse o alvinegro em entrevista ao DIA, que apostou na vitória por 2 a 0 sobre os mexicanos.

Já o sentimento do alvinegro Lucas, de 27 anos, foi diferente. O estudante de cinema falou em alívio por ver o time do coração encerrar um jejum de conquistas nacionais. O último título brasileiro do Botafogo, por exemplo, foi em 1995, ou seja, há 29 anos. Na época, o torcedor ainda não tinha nascido e, portanto, está vivendo as primeiras alegrias na arquibancada.

"Com certeza (feliz pelo título). O sentimento é de alívio. Respirar e perceber que (o Botafogo) conseguiu depois de um longo período é muito bom", disse Lucas, que também apostou em uma vitória por 2 a 0 na estreia no Intercontinental.

Lucas é estudante de cinema e torcedor do Botafogo Armando Paiva / Agência O Dia

O Botafogo igualou o Santos do Pelé e o Flamengo do Jorge Jesus como os únicos que conquistaram a Libertadores e o Brasileirão no mesmo ano. O Alvinegro sonha alto e, agora, se prepara para a disputa do Intercontinental. A estreia será na próxima quarta-feira (11), às 14h (de Brasília), contra o Pachuca, do México, em Doha, no Catar. O vencedor encara o Al-Ahly, do Egito, dia 14, pela semifinal.

O Intercontinental assume o lugar do Mundial de Clubes anualmente. Já o Mundial, por sua vez, será disputado a cada quatro anos, com 32 clubes, tendo um formato semelhante ao torneio de seleções. O novo formato da competição "rebaixou" o campeão da Libertadores às quartas de final e "promoveu" o campeão europeu direto para a decisão.

Torcedores aproveitaram para garantir as faixas dos títulos da Libertadores e Brasileirão Armando Paiva / Agência O Dia