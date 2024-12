Marçal foi titular do Botafogo no jogo contra o São Paulo - Vítor Silva/Botafogo

Marçal foi titular do Botafogo no jogo contra o São PauloVítor Silva/Botafogo

Publicado 09/12/2024 22:25

Rio - Marçal revelou que provavelmente deixará o Botafogo ao fim da temporada 2024. O lateral-esquerdo, que tem vínculo até o dia 31 de dezembro deste ano, disse que ainda não conversou com o clube, mas acredita que não renovará seu contrato.

"Eu provavelmente saio, provavelmente saio. Não falamos, eu e o Botafogo não conversamos ainda, mas eu quero, obviamente, encerrar do jeito que estou encerrando. Ainda tem mais uma competição (a Copa Intercontinental), mas provavelmente saio. Agradeço ao Botafogo por tudo. E está em aberto, vamos ver o que vai acontecer. Não sei ainda (para onde vou). O telefone não tocou", disse Marçal, ao perfil "Fui Clear".

Botafogo foi campeão brasileiro pela terceira vez: 1968, 1995 e 2024 Reginaldo Pimenta

Marçal foi anunciado como reforço do Botafogo no dia 16 de junho de 2022 . Ele se adaptou rapidamente e logo se firmou na lateral esquerda do Glorioso.

Em 2023, até manteve o nível, mas acabou caindo de produção junto com boa parte do time em meio à derrocada no Brasileirão, na reta final da temporada. Neste ano, fez 30 jogos e disputou posição com Hugo, Cuiabano e Alex Telles.



Com a camisa do Botafogo, ele disputou 90 partidas, marcou três gols e distribuiu nove assistências. Ele conquistou duas Taças Rio, um Brasileirão e uma Libertadores. O lateral-esquerdo também estará com o grupo na Copa Intercontinental, no Catar.