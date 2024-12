Artur Jorge com a taça do Brasileiro - Vitor Silva / Botafogo

Artur Jorge com a taça do BrasileiroVitor Silva / Botafogo

São Paulo - Menos de 24 horas após conquistar o tricampeonato brasileiro, o Botafogo foi o time que mais emplacou nomes na seleção masculina do Bola de Prata 2025, tradicional prêmio promovido pela ESPN. Em cerimônia realizada na tarde desta segunda-feira (9), em São Paulo, o Glorioso teve cinco jogadores e o técnico Artur Jorge entre os premiados.

Alexander Barboza com a taça do Brasileiro Vitor Silva / Botafogo

Por conta do calendário, nenhum representante do Botafogo compareceu para receber o prêmio. Logo após ser campeão no último domingo (8), o time carioca embarcou para o Catar, onde fará sua estreia na Copa Intercontinental na próxima quarta-feira (11), às 14h (de Brasília).

Apesar do sucesso do Glorioso, o principal prêmio do dia ficou com o Palmeiras. Estêvão foi eleito o grande craque da competição e também levou os prêmios de revelação e melhor atacante.

Luiz Henrique com a taça do Brasileiro Vitor Silva / Botafogo

Premiados no masculino



Goleiro: John (Botafogo)

Lateral-direito: William (Cruzeiro)

Zagueiros: Bastos (Botafogo) e Gustavo Gómez (Palmeiras)

Lateral-esquerdo: Bernabéi (Internacional)

Volante: Marlon Freitas (Botafogo)

Meias: Garro (Corinthians), Alan Patrick (Internacional) e Savarino (Botafogo)

Atacantes: Estêvão (Palmeiras) e Luiz Henrique (Botafogo)

Técnico: Artur Jorge (Botafogo)



Revelação: Estêvão (Palmeiras)



Artilheiros: Yuri Alberto (Corinthians) e Alerrandro (Vitória)



Gol mais bonito: Alerrandro (Vitória x Cruzeiro, 28ª rodada)

Craque: Estêvão (Palmeiras)

Premiadas no feminino

Goleira: Carlinha (São Paulo)

Lateral-direita: Kati Fernandes (Ferroviária)

Zagueiras: Dani Arias (Corinthians) e Luana Sartório (Ferroviária)

Lateral-esquerda: Tamires (Corinthians)

Volante: Vitória Yaya (Corinthians)

Meias: Duda Sampaio (Corinthians), Micaelly (Ferroviária) e Vic Albuquerque (Corinthians)

Atacantes: Amanda Gutierres (Palmeiras) e Gabi Portilho (Corinthians)

Técnico: Lucas Piccinato (Corinthians)



Revelação: Letícia Monteiro (Internacional)



Artilheira: Amanda Gutierres



Gol mais bonito: Bia Meneses (São Paulo x Corinthians, 10ª rodada)

Craque: Vic Albuquerque (Corinthians)

Critério de avaliação

O critério de avaliação do Bola de Prata é dividido em duas etapas para definir os vencedores. O primeiro deles são as notas dadas pelos jornalistas da ESPN em cada um dos jogadores nas partidas do Campeonato Brasileiro, que equivale a 60% da pontuação de cada atleta.

Os outros 40% são definidos de acordo com as estatísticas de cada jogador de acordo com o DataESPN.

História

Um dos prêmios mais tradicionais do futebol brasileiro, o Bola de Prata realizou sua 55ª edição com o tema “Histórias de Futebol”, levando o público a uma viagem no tempo. Apresentado por Fábio Porchat, o evento deste ano também teve apresentações de Gaby Amarantos e da dupla sertaneja Edson e Hudson.

Criado em 1970 pela Revista Placar e produzido exclusivamente pela ESPN desde 2016, o Bola de Prata foi responsável por coroar temporadas espetaculares de lendas que marcaram época no cenário nacional. Dentre os ganhadores deste troféu estão: Dirceu Lopes, Toninho Cerezo, Falcão, Rogério Ceni, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano, Neymar, Luis Suárez, Endrick, Marta e Formiga.

Maior ídolo da história do Flamengo, Zico é o maior vencedor do prêmio. O Galinho foi eleito duas vezes como melhor jogador (1974 e 1982), cinco como melhor meia (1974, 1975, 1977, 1982 e 1987) e ainda recebeu duas vezes como artilheiro (1980 e 1982).