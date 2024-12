Fernando Diniz em treino do Fluminense - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 09/12/2024 14:00

Rio - Apesar dos rumores da semana passada, o treinador Fernando Diniz irá iniciar o ano de 2025 no comando do Cruzeiro. Nesta segunda-feira, o técnico e a diretoria do clube mineiro se reuniram para iniciar o planejamento visando a próxima temporada. A saída do comandante era data como certa ao ponto de Diniz ter desabafado em entrevista coletiva, no último domingo, depois da vitória sobre o Juventude, pela rodada derradeira do Brasileiro.

"Sou sério e trato futebol com carinho, amor, e minha vida vai seguir. Me sinto extremamente desrespeitado, porque estou sabendo pela imprensa. O Alexandre (Mattos - CEO do Cruzeiro) me chamou, falou que tudo poderia acontecer, mas uma coisa muito vaga. Estou sabendo desde quinta, sabem mais do que vai acontecer comigo do que eu mesmo. Um desrespeito muito grande, muito mesmo, porque tive inúmeras propostas e vim para o Cruzeiro. Não teve clareza nas coisas", disse.

Diniz chegou ao Cruzeiro em setembro e até o momento teve um aproveitamento ruim. Foram 15 jogos com apenas três vitórias, com seis empates e seis derrotas. O resultados negativos custaram o título da Sul-Americana e a vaga na Libertadores. Fernando Diniz reforçou sua visão contrária a avaliação somente pelos resultados.

"Me sinto muito desrespeitado, e eu respeito as pessoas. Não teve isso. Teve uma conversa de muro, mas eu já sabia, não sou tonto. Quando vêm essas coisas (...) estou no futebol há 40 anos, e isso que temos que saber conviver. A imprensa sabe antes, a gente vive mais para fora do que para dentro. Dentro só vale se ganhar o jogo", disse o técnico.

Fernando Diniz tem contrato por mais uma temporada com o Cruzeiro. A chegada do técnico a Belo Horizonte foi pensada pela diretoria do clube, que buscava um trabalho de médio/longo prazo com a equipe.