José BotoReprodução/Instagram @nkosijek

Rio - Com a eleição de Bap para o cargo de presidente do Flamengo , José Boto deve assumir a função de diretor técnico do clube. Atualmente, o português trabalha no NK Osijek, da Croácia, mas rescindirá seu contrato. A informação é do jornal "A Bola", de Portugal.

Boto trabalhou no Benfica tanto como olheiro quanto como líder do Departamento de Prospecção do clube. Tal setor tem como responsabilidade a observação, avaliação e recrutamento de atletas para os Encarnados. Ele soma passagens por Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e PAOK, da Grécia.

Eleição de Bap

Luiz Eduardo Baptista foi eleito presidente do Flamengo na noite desta segunda-feira, 9, para o próximo triênio (2025, 2026 e 2027). Ele, que venceu a eleição com 1.731 votos, terá como vice Flávio Willeman.

Ele superou o candidato da situação Rodrigo Dunshee, que recebeu 1.166, e Maurício Gomes de Mattos, que levou 363.

A eleição começou pela manhã, às 8h, na Gávea. Os três candidatos - Rodrigo Dunshee, Luiz Eduardo Baptista e Maurício Gomes de Mattos - votaram na primeira meia hora. Ela seguiu até 21h, no ginásio Hélio Maurício.