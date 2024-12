Róger Guedes está na mira do Flamengo - Rodrigo Coca/Corinthians

Publicado 10/12/2024 15:42 | Atualizado 10/12/2024 15:47

Rio - Com um novo presidente eleito, o Flamengo já tem seu primeiro alvo para 2025. O Rubro-Negro já iniciou contatos pela contratação do atacante Roger Guedes, de 28 anos, que atualmente defende o Al-Rayyan, do Catar. As informações são do portal "GE".

O atacante é visto pela nova diretoria do Flamengo como substituto ideal para Gabigol. Os dois têm a mesma idade e Roger Guedes é visto como um goleador de movimentação, assim como era o ídolo rubro-negro que deixou ao fim da última temporada.

O Flamengo aguarda a resposta da equipe do Catar para negociar os valores. Roger Guedes tem contrato até o meio de 2027 e o Al-Rayyan desembolsou 10 milhões de dólares, cerca de R$ 48 milhões na cotação da época, para contratar o atacante junto ao Corinthians em 2023.

Roger Guedes soma 34 gols e seis assistências em 46 jogos pela equipe do Catar. Revelado pelo Criciúma, o atacante já defendeu Palmeiras, Atlético-MG e Corinthians no Brasil, além de Shandong Luneng, da China, antes de ir para o Catar.