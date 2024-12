João Paulo Sampaio ao lado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras - Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 10/12/2024 13:41

A nova diretoria rubro-negra quer que o profissional exerça a função de coordenador técnico do time principal, auxiliando José Boto, futuro diretor. As informações são do portal "UOL".

O cenário, no entanto, em um primeiro momento, não é favorável para a contratação. João Paulo Sampaio conta com prestígio da diretoria do Palmeiras e bom relacionamento com o técnico Abel Ferreira nos interesses envolvendo base e elenco principal.

Em sua gestão na base do Verdão, João Paulo soma mais de 200 títulos entre as categorias sub-11 e sub-20. Ele chegou ao clube paulista em maio de 2015.