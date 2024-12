Renato Gaúcho deixou o comando do Grêmio - Lucas Uebel / Grêmio

Publicado 09/12/2024 13:08 | Atualizado 09/12/2024 14:02

Rio Grande do Sul - Um dia após o fim do Campeonato Brasileiro, o Grêmio anunciou o encerramento da quarta passagem de Renato Gaúcho pelo clube gaúcho. Ele iniciou o trabalho atual no Tricolor dos Pampas em 2022, e deixou a equipe na 14ª colocação da Série A, classificado para disputar a Sul-Americana.

Renato Gaúcho assumiu o Grêmio durante a disputa da Série B, em 2022, para iniciar a sua quarta passagem. Ele obteve o acesso e depois conquistou os títulos dos Campeonatos Estaduais de 2023 e 2024. Além disso, ele levantou a Recopa Gaúcha do ano passado.

Seu melhor momento no Grêmio na atual passagem foi no Brasileiro do ano passado, quando a equipe gaúcha foi vice-campeão da competição, que foi vencida pelo Palmeiras, tendo Luis Suárez como grande destaque.

Em 2024, Renato e a direção do Grêmio tiveram muitos conflitos, inclusive com trocas de farpas. A equipe lutou contra o rebaixamento no Brasileiro durante praticamente todo o ano e acabou terminando a competição no 14º lugar. No total, a quarta passagem do técnico pelo clube durou dois anos e três meses