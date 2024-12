Kylian Mbappé convive com muitas críticas em primeira temporada pelo Real Madrid - AFP

Kylian Mbappé convive com muitas críticas em primeira temporada pelo Real MadridAFP

Publicado 09/12/2024

O atacante Kylian Mbappé reafirmou seu compromisso com a França, apesar de estar ausente em jogos recentes, ao dizer que "não há nada maior do que a seleção nacional". A declaração do atleta ganha o noticiário após o técnico da seleção de seu País fazer referência ao seu estado mental.



Em entrevista ao Canal Plus no domingo (8) à noite, o jogador do Real Madrid externou a situação para negar qualquer possível estado de depressão. "Há pessoas que realmente estão em depressão e que devem ser ajudadas. Este não é um assunto que deve ser encarado levianamente", disse Mbappé. "Não vou alegar (que tive uma depressão)."



Vencedor da Copa do Mundo de 2018, ele ficou de fora das partidas da Liga das Nações contra Israel e Itália no mês passado. À época, o técnico Didier Deschamps disse ser "melhor assim". O treinador acrescentou ainda que as dificuldades do jogador eram físicas e mentais.



Mbappé é o capitão da França e também esteve ausente de um encontro anterior em outubro por causa de uma pequena lesão na coxa, mas mesmo assim jogou pelo Real Madrid. "Sempre disse que não há nada maior do que a seleção nacional. Meu amor pela seleção francesa não mudou", disse Mbappé na noite de domingo durante a entrevista.



A referência de Deschamps ao seu estado mental levou alguns observadores a especular que Mbappé sofria de depressão. O astro fez alusão ao tratamento injusto ao dizer que "as pessoas me pedem muito" como capitão em comparação com seu antecessor, o goleiro Hugo Lloris, e também criticou aqueles que questionaram sua dedicação à França.



"Sempre coloquei isso acima de tudo. Até dei meu nariz", disse Mbappé, referindo-se ao seu nariz quebrado em um jogo da Eurocopa deste ano.



Mbappé, que fará 26 anos em 20 de dezembro, é o terceiro na lista de artilheiros de todos os tempos da França com 48 gols. O camisa 9 do Real Madrid aparece apenas atrás de Thierry Henry (51) e Olivier Giroud (57).



O jogador disse que deu a entrevista na televisão porque está farto de ver pessoas falando por ele nas últimas semanas, quando suas dificuldades com o Real Madrid também foram amplamente comentadas. "Quando você é uma estrela, se você não fala, as pessoas falam no seu lugar. É por isso que estou falando agora", disse.



Mbappé também comentou pela primeira vez sobre relatos de uma investigação de estupro na Suécia e afirmou "não estar preocupado".



Apesar de um começo difícil em sua carreira no Madrid, ele garantiu estar "muito feliz" na Espanha depois de uma década jogando pelo Monaco e pelo Paris Saint-Germain. "Você está pulando para o desconhecido porque nunca saiu do seu país", disse ele. "Sempre sonhei em jogar pelo Madrid. Sempre. É o maior clube do mundo", afirmou na entrevista.