Leidy Cardoso é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 09/12/2024 13:36

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, deu recomendações para as mulheres passarem no Natal utilizando lingeries de cores diferentes. Primeiramente, a beldade citou as três cores mais utilizadas e posteriormente fez uma análise mais detalhada pautada em astrologia.

"Algumas pessoas optam por usar roupas íntimas brancas, rosa ou vermelhas no Natal para atrair boa sorte e desejos diferentes. O branco proporciona felicidade e paz. Rosa: Simboliza diversão e amizade e Vermelho: Representa paixão", começou a dizer em entrevista ao portal paraguaio "Popular".

Posteriormente, a beldade deu recomendações voltadas para os signos.

Áries

Recomendo o roxo para Áries, está associado à espiritualidade.

Touro

Touro, sua cor é marrom ou nude, o que atrairá prosperidade em sua vida pessoal.

Gêmeos

Para Gêmeos sugiro o preto, símbolo de elegância e de afastar energias negativas.

Câncer

Câncer deveria se vestir de verde, que simboliza esperança.

Leão

Para Leão, azul claro, que atrai calma e saúde.

Virgem

Em seguida vem Virgem, vermelho, que atrai amor e paixão.

Libra

Para Libra, cinza, que dá estabilidade. Escorpião, tanga rosa, porque atrai energias positivas.

Sagitário

Para Sagitário, vinho, que dá força.

Capricórnio

Capricórnio segue e o azul combina com ele por causa de seus gostos refinados.

Aquário

Depois Aquário, o branco, para controlar o estresse

Peixes

Peixes, o amarelo, para atrair sucesso e prosperidade para sua vida.