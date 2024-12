Júnior é um dos homenageados do terceiro volume - Divulgação

Publicado 09/12/2024 13:00

Rio - O último volume da trilogia "Me Arrebata, Epopeias Rubro-Negras", a história do Flamengo contada em quadrinhos, foi lançado no Museu do Flamengo, em meio a grande emoção. Não só do autor Maurício Neves, mas também de um dos principais personagens do livro que fecha a série: o maestro Júnior.

Para o ex-jogador, recordar é viver duas vezes a mesma emoção. Ele destacou a saudade de Adílio e a importância que o amigo teve na construção dos títulos que abriram o caminho para as grandes conquistas do clube. Também lembrou do momento marcante que viveu em campo quando festejou com Petkovic e Gabigol, o título da Libertadores de 2019, em Lima, no Peru.



Gabigol é um dos ídolos da história recente do Flamengo Divulgação

"Quando desci do estúdio para ir ao gramado vi que estava sem credencial. A sorte é que encontrei um amigo da Conmebol que me ajudou a entrar. Quando entrei no gramado o jogo havia acabado. Perguntei ao Pet o que iriamos fazer. Decidimos curtir a festa. Aí a câmera da Conmebol, que vinha acompanhando o Gabriel, flagrou o nosso triplo abraço. E naquele momento com Pet e Gabigol, que revivo até agora, senti a mesmo emoção da conquista do Mundial, em dezembro de 81", contou, com a voz embargada.



O Maestro destacou também a qualidade da obra, que conta a história do Flamengo desde a sua fundação até os dias atuais, e destaca a importância para as novas gerações de torcedores, já que é contada em forma de quadrinhos.



"A capa mostra 8 personagens muito importantes na construção da mística do Flamengo. Mas que bom que lembra também a história de todos os que vieram antes de nós, além de destacar os atuais jogadores, que também arrebataram os corações rubro-negros. Uma criança que lê o livro não só aprende sobre o clube como também se consolida torcedor" , entende.



Rebeca Andrade com volume da trilogia "Me Arrebata, Epopeias Rubro-Negras" Divulgação

O autor Maurício Neves conta que teve a ideia da trilogia ainda na emoção do gol de Petkovic sobre o Vasco, em 2001, que deu ao Flamengo o tricampeonato carioca. A ideia era fazer uma obra que contasse a história do clube desde a sua fundação de uma forma lúdica, que informasse, com ilustrações, a força do clube para a novíssima geração de torcedores.



"Foram quase 20 anos de pesquisa para a realização dos três livros e ainda acho que outros podem ser escritos no futuro porque o clube não para. Esse mergulho na história foi emocionante e contar com a ajuda de Zico e Junior fez toda a diferença", agradece Neves, que esteve no Ninho do Urubu para oferecer os livros ao técnico Felipe Luis e também aos jogadores Gabigol, Bruno Henrique e David Luís.



O livro conta também a trajetória das mulheres flamengas, como as Fortalezas Voadoras, nadadoras das décadas de 1930; o Rolinho Compressor, time de vôlei dos anos 1950; a equipe feminina de basquete dos anos 1960; e a força de Erica Lopes, a Gazela Negra, velocista que brilhou nos anos de 1960. E a campeã olímpica Rebeca Andrade, que renovou seu contrato com o Flamengo, e tem lugar de destaque no último volume.