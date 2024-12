Abraço de Filipe Luís em Gabigol após despedida do atacante do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 09/12/2024 08:00 | Atualizado 09/12/2024 08:03

Rio - Apesar dos títulos do Carioca e Copa do Brasil, o Flamengo viveu uma temporada turbulenta, mas conseguiu terminar o ano em paz com a torcida e sonhando alto para 2025. Desde a chegada de Filipe Luís, que foi escolhido para substituir Tite, o Rubro-Negro cresceu de produção e fez campanha de postulante ao título nas últimas dez rodadas do Brasileirão.

O Flamengo terminou o Brasileirão em terceiro lugar, com 70 pontos. Em 11 jogos sob o comando de Filipe Luís, foram seis vitórias, quatro empates e uma derrota. Desde o revés para o Fluminense por 2 a 0, foram nove jogos, cinco vitórias e quatro empates. Nas últimas dez rodadas do Brasileirão, o Rubro-Negro fez a terceira melhor campanha com 21 pontos, atrás de Corinthians (28) e Botafogo (22).

Em sua primeira temporada como treinador, Filipe Luís teve 71,1% de aproveitamento e conquistou o título da Copa do Brasil. O ex-jogador aguarda a eleição, nesta segunda-feira (9), que definirá o presidência do próximo triênio, para resolver o seu futuro. Porém, a expectativa é que permaneça no cargo e, imediatamente, inicie o planejamento para 2025.

O Flamengo disputará o Carioca, Supercopa do Brasil, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial de Clubes em 2025. O Rubro-Negro estreia na próxima temporada no dia 11 de janeiro, contra o Boavista, pelo estadual. Já a disputa da Supercopa do Brasil será contra o Botafogo, no dia 2 de fevereiro, no Mangueirão, em Belém.