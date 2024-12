Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim cumprimenta apoiadores de chapa da situação - Leonardo Bessa / Agência O Dia

Publicado 09/12/2024 15:35 | Atualizado 09/12/2024 15:49

Rio - Após seis anos como presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, vive os seus últimos dias na função. O mandatário destacou a importância dos sócios do Rubro-Negro participarem da eleição, nesta segunda-feira, e destacou seu apoio a Rodrigo Dunshee, candidato da situação para mais três anos no clube carioca.

"É o dia da democracia rubro-negra, é importante essa presença maciça dos sócios, a gente tem pedido para que os sócios venham bastante mesmo, quanto mais pessoas vierem é melhor. É importante que o Flamengo opte pela continuidade que o Rodrigo Dunshee significa. É para a gente conseguir continuar fazendo o melhor pelo Flamengo. É o importante nesse momento que não podemos quebrar a sequência", disse o presidente.

Na sede do Flamengo, na Gávea, Landim cumprimentou algumas apoiadores da chapa de Dunshee e também alguns ídolos rubro-negros que comparecem para a votação como Nunes, um dos maiores atacantes da história do clube carioca.

Em dois mantados como presidente do Flamengo, Landim conquistou 13 títulos: duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, quatro Campeonatos Cariocas, duas Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

Eleição no Flamengo

A eleição para presidente do Flamengo para o próximo triênio (de 2025 a 2027), começou na manhã desta segunda-feira (9), às 8h, na Gávea. E os três candidatos - Rodrigo Dunshee, Luiz Eduardo Baptista (o Bap) e Maurício Gomes de Mattos - votaram na primeira meia hora.

A eleição no Flamengo deste ano ainda contar com a urna 11, que é a única em voto de papel. Ela está destinada aos sócios que não apresentarem CPF. A votação prossegue até as 21h, no ginásio Hélio Maurício e tem 6.137 sócios aptos a participar.