Pai de Gabigol, Valdemir Silva aposta em retorno do atacante ao FlamengoReprodução de Instagram

Publicado 09/12/2024 10:24

não ser um adeus, mas um até breve. É o que acredita o pai do atacante, Valdemir Silva, que esteve presente no Maracanã no domingo (8), junto à família, para uma série de homenagens da torcida e do clube. despedida de Gabigol no Flamengo pode. É o que acredita o pai do atacante, Valdemir Silva, que esteve presente no Maracanã no domingo (8), junto à família, para uma série de homenagens da torcida e do clube.

"Assim como chegamos aqui, falamos e cumprimos, demos títulos ao Flamengo. Estamos saindo de cabeça erguida, pela porta da frente, com a sensação de dever cumprido. Quero agradecer à instituição Flamengo e à Nação. É muito gratificante sair deste jeito. Um dia a gente volta, se Deus quiser", afirmou o pai de Gabigol em entrevista aos jornalistas.



Valdemir já havia feito a promessa aos torcedores quando a família do jogador foi ao campo. Ele foi flagrado em vídeo dizendo "A gente vai, mas volta".

Ele também celebrou a idolatria do filho com as crianças rubro-negras.

"É gratificante como as crianças gostam dele, adoram. Para nossa família, e para ele, não tem coisa maior. As crianças são o bem do universo, isso não tem preço. A gente agradece pelo carinho de todo mundo da Nação", completou.