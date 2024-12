Gabigol se despede do Flamengo após seis temporadas - Marcelo Cortes/Flamengo

Gabigol se despede do Flamengo após seis temporadas Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 08/12/2024 16:29 | Atualizado 08/12/2024 18:44

Rio - Ponto final em uma relação incrível e marcada por muitos títulos nas últimas seis temporadas. No Maracanã, neste domingo (8), Gabigol faz seu último jogo com a camisa do Flamengo contra o Vitória, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Na arquibancada e no gramado, muitas homenagens para o ídolo antes de a bola rolar.

O Flamengo expôs os 17 troféus conquistados pelo atacante: duas Libertadores, duas Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, quatro Campeonatos Cariocas, três Taças Guanabara e uma Taça Rio.

Gabigol ao lado de todos os troféus conquistados em sua passagem pelo Flamengo Matheus Sanches/MyPhoto Press/Estadão Conteúdo

A torcida rubro-negra armou lindo mosaico nas cores do clube com imagens marcantes da passagem de Gabigol. O Flamengo comercializou copos personalizados do jogador e teve sucesso nas vendas. "Fica, Gabigol!", cantaram os torcedores.

Gabigol recebeu uma placa das mãos do presidente Rodolfo Landim, mostrou para a torcida e não tirou fotos com os dirigentes. Marcos Braz, vice-presidente de futebol, também estava no momento. O camisa 99 rapidamente foi para o lado de familiares e companheiros minutos antes de a bola rolar.