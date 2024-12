Gabigol teve uma passagem marcante pelo Flamengo - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 08/12/2024 10:05

Rio - A história de Gabigol com o Flamengo termina neste domingo (8), quando fará sua última partida pelo clube. No entanto, antes da partida contra o Vitória, às 16h (de Brasília), no Maracanã, o atacante relembrou sua passagem e deixou um recado para a torcida rubro-negra.

"Fomos felizes. Eu acho que tudo o que desejei e sonhei aconteceu, até mais do que isso. Então, estou muito feliz em ir embora com todos esses títulos, troféus, com todos esses gols, com tantas histórias. Foi uma passagem inesquecível, uma passagem que vai ficar marcada na minha vida, na vida do flamenguista também. Dos títulos, dos gols, mas principalmente as histórias, a conexão que a gente teve. De lá para cá foram só alegrias, claro que tivemos momentos difíceis, mas, juntos, conseguimos superar isso", disse Gabigol.

O atacante também recordou 2019, ano histórico em que conquistou Carioca, Libertadores e Brasileirão com o Rubro-Negro. Para ele, aquela temporada ficará marcada para sempre em sua vida e afirmou que será "difícil encontrar outro time assim".

Pelo Flamengo, Gabigol marcou 160 gols marcados e deu 43 assistências. Ao todo, foram 13 troféus: duas Libertadores (2019 e 2022), uma Recopa Sul-Americana (2020), dois Brasileiros (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), duas Supercopa do Brasil (2020 e 2021) e quatro edições do Carioca (2019, 2020, 2021 e 2024).