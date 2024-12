Gabigol com os 13 troféus que conquistou pelo Flamengo - Divulgação / Flamengo

Gabigol com os 13 troféus que conquistou pelo FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 09/12/2024 20:00

Rio - O atacante Gabigol, de 28 anos, fez um panorama da sua passagem pelo Flamengo em participação no podcast "Pode Pah". O ídolo rubro-negro que fez contra o Vitória sua última partida pelo clube carioca, afirmou que aproveitou bastante o Rio de Janeiro e conseguiu ter uma relação de ídolo que somente jogadores de tempos mais antigos viveram.

"Encerrei o ciclo em paz, graças a Deus. Eu vivi tudo no Flamengo, ganhei muitos títulos, fiz merda, fui para o banco, fui idolatrado. Acho que eu vivi o futebol retrô. Aproveitei muito o Rio de Janeiro, fui nas festas, ganhei títulos, fiz muita gente feliz. Viver o que eu vivi vai ser difícil alguém nesses seis anos", opinou.

Gabigol chegou ao Flamengo em 2019 e ficou seis anos. Ao abordar o acerto com o clube carioca, o atacante afirmou que sempre sentiu desejo de atuar no Rubro-Negro e também teve a sensação de que seria formada uma equipe campeã no ano em que foi contratado.

"Quando eu acertei com o Flamengo, eu fiz a escolha porque eu queria ser campeão. Quando eu vi que o Flamengo estava montando aquele time forte, eu pensei: eu tenho que estar nessa. Eu sempre senti que eu jogaria lá um dia, era muito difícil jogar contra e também por causa das cores que são lindas. Graças a Deus deu tudo certo", afirmou.

No total, Gabigol conquistou 13 títulos, se tornando ao lado de Bruno Henrique e Arrascaeta, o jogador com mais títulos pela história do Flamengo. O artilheiro admitiu que não esperava tanto sucesso.

"Nem nos meus maiores sonhos eu imaginei que iria viver tantas coisas. Foi uma passagem incrível, lendária, como eu falei cheguei um menino, tinha 23 anos. Acho que eu não vou jogar mais no Flamengo, e por isso que falei que me tornei imortal. Daqui alguns anos, quando eu estiver morto vão falar: Lembra quando o Flamengo ganhou duas Libertadores, tinha o Gabigol lá", disse.