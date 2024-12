Kevin Serna salvou o Flu em 2024 - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Kevin Serna salvou o Flu em 2024Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 09/12/2024 12:52

Rio - Com os gols marcados contra o Criciúma, no Maracanã, e sobre o Palmeiras, em São Paulo, o atacante Kevin Serna se tornou um dos "salvadores" da história do Fluminense na era dos Pontos Corridos. Um dos três clubes que jamais foram rebaixados no Brasileiro neste formado, o Tricolor contou com outros atletas importantes para evitar a queda em temporadas passadas.

Em 2003, primeiro ano do novo formato, o Fluminense já lutou contra o rebaixamento. A salvação só veio na última rodada com o centroavante Marcelo. Ele marcou o gol único na vitória sobre o Juventude. Naquele ano, o Tricolor terminou a competição entre os quatro últimos, mas só caiam duas equipes.

Moritz se emociona ao marcar contra o Santa Cruz Reprodução / Internet

Em 2006, o Fluminense voltou a lutar contra o rebaixamento. Naquele ano, o Tricolor começou bem o primeiro turno, mas foi muito mal na segunda parte. Na penúltima rodada, André Moritz fez o gol salvador diante do Santa Cruz, no Recife, e livrou o clube das Laranjeiras do rebaixamento.

Em 2009, o Tricolor viveu a era mais dramática da história nos pontos corridos. Após um primeiro turno péssimo, o Fluminense conseguiu um arrancada espetacular, vencendo seis das últimas sete partidas. A salvação veio na última rodada com um empate contra o Coritiba, fora de casa, o gol tricolor foi feito por Marquinho.

Richard fez o gol salvador em 2018 Divulgação / Fluminense

Em 2018, o Fluminense fazia uma campanha confortável de meio de tabela, com o foco na Sul-Americana, tendo avançado até a semifinal. Porém, viveu um momento de turbulência na reta final, ficando vários jogos sem marcar. Na última rodada, em um jogo emocionante com direito a pênalti defendido por Julio Cesar, o Tricolor escapou do rebaixamento ao derrotar o América-MG por 1 a 0, com gol de Richard.

2013: UM CASO ESPECIAL

Em 2013, o Fluminense chegou a terminar o Brasileiro entre os quatro últimos colocações, mas devido a escalações irregulares, Flamengo e Portuguesa acabaram penalizados e ficando atrás do Tricolor. Na ocasião, o gol marcado por Samuel na vitória sobre o Bahia por 2 a 1, na última rodada, acabou valendo a permanência na Série A.