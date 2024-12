Marcelo entrou campo 68 vezes, fez cinco gols e deu três assistências pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 08/12/2024 22:02

"Vence o Fluminense. O Fluminense é gigante", escreveu Marcelo.

O Fluminense é GIGANTE — Marcelotwelve (@MarceloM12) December 8, 2024

O Tricolor confirmou a saída de Marcelo em 2 de novembro . Ele se desentendeu com o técnico Mano Menezes no empate em 2 a 2 com o Grêmio, no dia anterior, e algumas reuniões aconteceram para definir a situação do jogador.

Em entrevista coletiva após aquele jogo, o treinador admitiu que o camisa 12 disse algo que ele não gostou. Apesar de não dar detalhes, reforçou que o problema seria resolvido internamente.

Ídolo do Fluminense, Marcelo retornou ao clube no início do ano passado. Ao todo, entrou em campo 68 vezes, fez cinco gols e deu três assistências. Além de um Campeonato Carioca, conquistou dois títulos inéditos: a Libertadores da América e a Recopa Sul-Americana.