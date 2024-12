Marc Cucurella em ação no clássico com o Tottenham - Ben Stansall / AFP

Publicado 09/12/2024 14:54

Lateral-esquerdo do Chelsea, Marc Cucurella protagonizou duas falhas no clássico com o Tottenham, no último domingo (8), e pediu desculpas aos torcedores do clube inglês. Apesar disso, o time do espanhol venceu por 4 a 3, de virada

O camisa 3 escorregou nos dois lances que deram origem aos primeiros gols dos Spurs logo no começo do confronto e, após o apito final, jogou as chuteiras no lixo.

"Quase nos escapou... Mas estamos orgulhosos do esforço incrível da equipe para mudar as coisas. Londres é azul!", escreveu o defensor nas redes sociais.

Cucurella trocou as chuteiras no banco de reservas depois de falhar consecutivamente e conseguiu voltar ao jogo: se redimiu com uma assistência para Sancho marcar ainda na primeira etapa.