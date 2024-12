Emboscada de torcedores do Palmeiras deixou um cruzeirense morto em São Paulo - Reprodução/Redes sociais

Emboscada de torcedores do Palmeiras deixou um cruzeirense morto em São PauloReprodução/Redes sociais

Publicado 09/12/2024 14:30

Rio - Acusado de participar da emboscada a torcedores do Cruzeiro em outubro , Jorge Luiz Sampaio deve se entregar à polícia na próxima quinta-feira (12). Com mandado de prisão temporária decretado pela Justiça e considerado foragido, o palmeirense era presidente da torcida organizada "Mancha Verde", que foi responsável pelo ato que matou um torcedor cruzeirense.

Segundo a defesa, Jorge Luiz Sampaio entregou o cargo de presidente da torcida organizada neste último domingo (8), após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, pela última rodada do Brasileirão. Em nota divulgada pelo escritório Jacob Alcaraz, a defesa afirma que acredita "no Poder Judiciário e em sua capacidade de garantir sua integridade física, segurança e direitos fundamentais".

Já o acusado, por sua vez, alega que sua decisão é necessária para "preservar a família" e se dedicar a sua defesa para provar a inocência. A emboscada promovida pela "Mancha Verde" contra a "Máfia Azul" deixou um morto e 17 feridos. Na última semana, a Polícia Civil realizou uma operação para cumprir 13 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão em seis cidades da Região Metropolitana de São Paulo.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, a "Mancha Verde" queria se vingar por uma briga em que perdeu para a "Máfia Azul", em 2022. A emboscada terminou com a morte de José Victor Miranda, de 30 anos. Ele integrava um grupo da torcida organizada do Cruzeiro, de Sete Lagoas (MG). O cruzeirense chegou a ser internado no Hospital Anjo Gabriel, em Mairiporã, em estado gravíssimo em decorrência de ferimentos de queimaduras, mas não resistiu.