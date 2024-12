Elenco do Botafogo treina em Doha - Vítor Silva/BFR

Publicado 10/12/2024 12:11 | Atualizado 10/12/2024 14:28

Catar - O Botafogo realizou nesta terça-feira (10) o seu primeiro e único treino em Doha, Catar, antes da estreia da Copa Intercontinental de clubes. A atividade contou com a presença do zagueiro Bastos, de 32 anos, que desfalcou o Alvinegro na final da Libertadores e nas últimas duas partidas do Brasileiro.

O elenco alvinegro fez o reconhecimento do gramado do Estádio 974, palco da partida contra o Pachuca, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da competição. O jogo ocorrerá às 14h (de Brasília). O vencedor avançará para a semifinal para encarar o Al-Ahly, campeão africano.

Apesar da participação na atividade, a presença de Bastos na partida é uma incógnita. O zagueiro sentiu uma lesão muscular na coxa esquerda na vitória sobre o Palmeiras por 3 a 1, em São Paulo, no último dia 26.

Campeão do Brasileiro e da Libertadores, o Botafogo vai em busca de mais um título na temporada. Caso consiga passar por Pachuca e Al-Ahly, o Alvinegro irá enfrentar o Real Madrid, no próximo dia 18, na final da competição.