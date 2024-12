Artur Jorge com a taça do Brasileiro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 10/12/2024 12:54 | Atualizado 10/12/2024 12:57

Catar - O treinador do Botafogo, Artur Jorge, confirmou que o zagueiro Bastos, de 32 anos, continuará desfalcando o Alvinegro na partida contra o Pachuca, nesta quarta-feira, na estreia da Copa Intercontinental. A dupla de zaga alvinegra deverá ser formada por Adryelson e por Alexander Barboza.

Bastos desfalcou o Alvinegro nas últimas três partidas por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda. Em relação à disputa do Intercontinental e a ambição do Alvinegro na competição, o português reforçou a condição do elenco de desempenhar em alto nível.

"A verdade é que nós próprios já conversamos em termos de grupo. Temos esse grande objetivo do Intercontinental, justamente pelo que foi o desempenho do Botafogo na temporada. É um momento justo para competir ao mais alto nível. Concretamente, para o que é nossas ambições, tem a ver com o pouco tempo entre a final do nosso campeonato e essa competição. É extremamente difícil terminar campeonato no domingo à noite, vencê-lo, ter pouco ou nada de tempo para festejar com os torcedores, fazer viagem de 24 horas com fuso horário, ter um dia para se adaptar à diferença, ao contexto", disse em entrevista coletiva.

Nos últimos dez dias, o Botafogo conquistou a Libertadores e o Brasileiro, entrou em campo em três partidas e já viajou diretamente do Rio para Doha. Artur Jorge admitiu o cansaço do elenco, mas reforçou a importância dos jogos que o Alvinegro tem disputado.

"A mentalidade, cansaço não pode ser superior à nossa ambição. Estamos conscientes do contexto, do adversário bastante forte, mas não deixa de ser uma grande determinação competir a esse nível e fazer o nosso melhor. Estamos entusiasmados, confiantes e preparados para dar resposta para conseguir o resultado mais importante para nós, que é vencer", contou.