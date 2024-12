Bitello é o camisa 10 do Dínamo Moscou, da Rússia - Divulgação / Dínamo Moscou

Bitello é o camisa 10 do Dínamo Moscou, da RússiaDivulgação / Dínamo Moscou

Publicado 10/12/2024 16:19 | Atualizado 10/12/2024 16:21

Rio - Na mira do Botafogo para a próxima temporada , Bitello animou os torcedores nesta terça-feira (10) com uma publicação nas redes sociais. O meio-campista compartilhou que está no Rio de Janeiro, o que deixou os alvinegros intrigados.

O jogador foi revelado pelo Grêmio e vendido em setembro de 2023 ao Dínamo Moscou, da Rússia. Apesar de ter contrato até junho de 2028, ele tem o desejo de deixar o país, envolvido em guerra com a Ucrânia.

Por lá, soma 11 gols e 10 assistências em 47 partidas disputadas.

Bitello chegaria ao Glorioso para substituir o argentino Thiago Almada, que deve deixar o clube ao fim da temporada. O camisa 23 veio para o Botafogo no meio do ano com um acordo de venda para o Lyon, da França, que também pertence ao empresário John Textor. Há a expectativa de que ele possa disputar o Mundial de 2025, mas a tendência, no momento, é de saída.