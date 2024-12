Alex Telles com a taça do Brasileiro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 10/12/2024 14:42 | Atualizado 10/12/2024 16:05

Catar - Dois anos depois de disputar a Copa pela seleção brasileira, Alex Telles terá uma nova oportunidade de ser campeão mundial no Catar, desta vez, pelo Botafogo. Em entrevista coletiva, na véspera da estreia do Intercontinental de Clubes, contra o Pachuca, o lateral relembrou a situação e agradeceu ao futebol por uma nova oportunidade.

"Hoje quando cheguei aqui passou um filme na cabeça, realmente estive aqui no Mundial em 2022. Tive a felicidade de estrear com a Seleção em uma Copa do Mundo aqui, mas também tive o momento menos positivo que foi voltar aqui nas oitavas, machucado. Como Deus é bom e prepara sempre momentos maravilhosos, não desisti em momento algum, sempre com ambição de ter resiliência, trabalhar, treinar e saber que esse momento chegaria novamente. Por destino, vim com o Botafogo jogar o Mundial e é uma sensação maravilhosa. Minha vontade é dar ao máximo com meus companheiros e fazer deste momento histórico", disse.

No Botafogo há poucos meses, Alex Telles teve a oportunidade fazer história com dois títulos de expressão: Libertadores e Brasileiro. O lateral abordou o tamanho do momento para o clube e também para os jogadores.

"Obviamente é um momento histórico para o clube e para nós também. Particularmente, na minha carreira inteira sempre procurei trabalhar degrau a degrau e esse grupo está fazendo da mesma forma, cada jogo é uma final. E cada vez mais que vencemos os jogos e avançamos um nível, não queremos parar. E esse grupo está muito focado nos objetivos e o fato de estarmos aqui mostra o quanto o grupo fez um grande trabalho", afirmou.

Outro tema da coletiva foi sobre uma publicação que Alex Telles fez no stories do Instagram sobre Cristiano Ronaldo. Os dois jogaram juntos no Al-Nassr, da Arábia Saudita. A postagem animou a torcida do Botafogo, e o lateral-esquerdo esclareceu a interação com o amigo.

"Eu tenho uma relação boa com o Cris. Se vocês forem ver, não fui só eu que postei isso, outras pessoas que já tiveram o privilégio de jogar com ele também postaram. Foi uma situação que são coisas mais dele particular. Ele nos mencionou e pediu se podia publicar. É um cara que me ajudou muito também, não só extracampo, mas como exemplo dentro de campo. Temos uma boa relação. Foi só uma questão de partilha. Se ele fosse jogar no Botafogo, não seria eu que iria anunciar, com certeza (risos)", concluiu.