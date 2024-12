Gatito Fernández com a taça da Libertadores - Divulgação / Conmebol

Publicado 10/12/2024 17:20

Rio - Jogador mais antigo do atual elenco do Botafogo, o goleiro Gatito Fernández, de 36 anos, deverá seguir no Alvinegro na próxima temporada. O empresário do paraguaio, Renato Bittar, afirmou que o veterano recebeu uma proposta de renovação e que a tendência é de um acordo.

"Temos uma proposta interessante do Botafogo de renovação com o Gatito. O mais provável é que ele continue no clube", disse o agente em entrevista ao jornalista paraguaio Wilson González Bronce.

Gatito Fernández defende o Botafogo desde 2017. Nas primeiras temporadas, o goleiro foi titular absoluto da posição e teve excelente participação, se tornando um dos atletas mais queridos da história recente do Alvinegro. Porém, ele enfrentou lesões graves nos anos de 2020 e 2021, quando quase não jogou.

Em 2022 foi titular, mas a partir de 2023 passou a ser reserva no Botafogo. Na atual temporada, Gatito entrou em campo em 22 jogos. O contrato do paraguaio se encerra no fim de dezembro.