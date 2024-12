Pachuca, do México, conquistou a Liga dos Campeões da Concacaf em 2024 - Victor Cruz / AFP

Publicado 10/12/2024 14:38

Depois da semana de comemorações com os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o Botafogo vira a chave de olho em sua primeira decisão na Copa Intercontinental, contra o Pachuca-MEX, nesta quarta-feira (11) às 14h (de Brasília), no Estádio 974, em Doha, no Catar. A equipe vencedora da Liga dos Campeões da Concacaf de 2024 chega para a competição após um mês sem calendário e precisando dar uma resposta.

O Pachuca não vive boa fase na temporada. Eliminado no Apertura do Campeonato Mexicano em apenas 16º lugar de 18 equipes participantes, com três vitórias em 17 jogos, o time disputou sua última partida no dia 9 de novembro.

Se por um lado a falta de ritmo pode ser prejudicial, por outro, os mexicanos chegam descansados para o jogo e mais ambientados ao Catar. O desembarque foi na sexta-feira (6), enquanto o Botafogo chegou apenas na madrugada desta terça (horário local).

Destaques

O hexacampeão da Concacaf, comandado por Guillermo Almada, tem como principal nome no elenco o experiente artilheiro venezuelano Salomon Rondón, de 35 anos, colega de Savarino, meia-atacante do Botafogo, na seleção. Na temporada, o camisa 23 do Pachuca soma 18 gols e seis assistências em 48 jogos pelo clube - pela seleção, são quatro tentos anotados em 2024. Outro nome de destaque é Oussama Idrisse, meia-atacante marroquino que se destacou no AZ Alkmaar e acumula passagens por Ajax e Sevilla.

Rondón é o principal jogador do Pachuca, adversário do Botafogo Divulgação/Liga BBVA MX

Reforço recém-chegado anunciado no início do mês, o zagueiro Eduardo Bauermann, ex-Santos, não foi inscrito para a competição. Ele estava no futebol chileno pelo Everton de Viña del Mar após cumprir um ano de suspensão por causa do envolvimento em esquema de manipulação de apostas esportivas.

O Pachuca sofreu com algumas baixas no elenco e está buscando novas peças. O clube encaminhou a contratação de outro jogador conhecido pela torcida do Botafogo: John Kennedy, do Fluminense, que deve assinar por empréstimo com opção de compra.