Publicado 10/12/2024 09:22 | Atualizado 10/12/2024 09:26

Rio - O Fluminense encaminhou o empréstimo de John Kennedy ao Pachuca, do México. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, as partes deverão fechar o acordo nas próximas horas para que o atacante atue a temporada de 2025 fora do Brasil.

O acordo será por um ano de empréstimo, com opção de compra de 6 milhões de euros (algo em torno de R$ 38 milhões). John Kennedy tem contrato com o Fluminense até o fim de 2026.

Considerado uma das grandes promessas da base de Xerém, John Kennedy sempre enfrentou problemas extracampo que o impediram de explodir. No ano passado, viveu sua grande temporada na carreira, sendo decisivo no título da Libertadores, marcando em todos os mata-matas da competição, inclusive fazendo o gol que valeu a taça contra o Boca Juniors.

No entanto, em 2024, John Kennedy voltou a conviver com problemas extracampo e teve uma temporada muito abaixo. No total, ele entrou em campo em 34 jogos e fez três gols pelo Fluminense.