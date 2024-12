Jhon Arias em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 10/12/2024 08:30 | Atualizado 10/12/2024 08:36

Rio - Jhon Arias viveu mais uma temporada de destaque pelo Fluminense. Garçom nos últimos dois anos, o atacante colombiano assumiu o papel de artilheiro da equipe em 2024. Ao todo, foram 14 gols, sendo um dos principais responsáveis pela permanência do clube na Série A do Brasileirão em 2025.

Contratado em agosto de 2021, Arias assumiu a titularidade apenas no ano seguinte após se destacar no Carioca e terminou o ano com 16 gols e 17 assistências. Já no ano passado, foi um dos pilares na conquista da Libertadores e terminou a temporada com 12 gols e as mesmas 17 assistências.

Já em 2024, Arias foi o artilheiro e fez a sua segunda temporada com mais gols pelo Fluminense (14), além de contribuir com oito assistências. O papel de garçom, desta vez, ficou com Paulo Henrique Ganso, com dez passes para gols.

Arias tem o futuro incerto no Fluminense. O colombiano, de 27 anos, tem o desejo de jogar na Europa e é alvo do Galatasaray, da Turquia. O Tricolor, por sua vez, tenta manter o jogador até o Mundial, que será realizado entre junho e julho de 2025.