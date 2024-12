Isaque e Riquelme devem receber oportunidades no Carioca - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 10/12/2024 11:30

Rio - O Fluminense deve aproveitar Xerém na próxima temporada. Segundo o "ge", a comissão técnica deve aproveitar pelo menos quatro nomes da geração de 2007, apelidada de "Esquadrilha 07", no Carioca. Entre eles, o goleiro Gustavo Félix, o meia Wallace Davi e os atacantes Isaque e Riquelme Felipe.

Além do quarteto do sub-17, Thiago Henrique, que estava no sub-20, também deve ser utilizado. Os cinco jogadores foram inscritos na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa em janeiro, mas só devem ser aproveitados caso o Fluminense avance à fase final da competição.

Isaque, Riquelme Felipe e Wallace Davi treinaram com os profissionais na reta final da temporada e foram relacionados para os últimos jogos do Brasileirão. Isaque se tornou o primeiro jogador nascido em 2007 que atuou pelo Fluminense, entrando em campo nos minutos finais da vitória sobre o Cuiabá por 1 a 0.

A geração de 2007 foi apelidada de "Esquadrilha 07" porque "só tem avião". Foi a primeira geração tricolor que conquistou duas competições nacionais no mesmo ano, com os títulos da Copa do Brasil e Brasileirão neste ano, superando São Paulo e Palmeiras, respectivamente.