Mano Menezes esteve à frente do Fluminense na campanha de recuperação no BrasileirãoLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 10/12/2024 21:12

Rio - O técnico Mano Menezes deve seguir no Fluminense em 2025. As duas partes já se aproximaram de um denominador comum depois de conversas, e a expectativa é de que ele renove o contrato para a próxima temporada.

Ainda acontecerá uma última reunião, mas a tendência é de que o acordo seja finalizado até o fim da semana. As informações foram dadas primeiro pelo site "ge".



O técnico chegou ao Tricolor no dia 1º de julho deste ano para substituir Fernando Diniz. Na época, o time somava apenas seis pontos em 13 jogos e ocupava a lanterna do Campeonato Brasileiro.

Sob o comando de Mano, o Fluminense conquistou mais 40 pontos - totalizando 46 - e escapou do rebaixamento para a segunda divisão. A equipe ainda terminou o Brasileirão em 13º e garantiu vaga na Sul-Americana.

"Era muito difícil. Eu, quando aceitei o convite, recebi umas 100 ligações dos meus amigos dizendo que eu estava louco. Mas o Fluminense me fez aceitar, realmente, pela qualidade do elenco que eu via e por tudo que eu acreditava que a gente podia fazer. Foi meio arriscado mesmo, mas os treinadores vivem de desafios", disse Mano Menezes, no último domingo, após a vitória sobre o Palmeiras, pela última rodada do Brasileirão.