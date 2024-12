Nesta temporada, Marquinhos entrou em campo pelo Fluminense 29 vezes, fez dois gols e deu duas assistências - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 10/12/2024 14:58 | Atualizado 10/12/2024 15:03

Rio - Fora dos planos do Fluminense , Marquinhos se despediu de forma oficial na tarde desta terça-feira (10). O atacante, de 21 anos, não teve seu contrato de empréstimo renovado e retornará ao Arsenal, da Inglaterra, a partir de janeiro.



Por opção, o jogador nem chegou a estar junto com o elenco nas últimas três partidas do clube no Campeonato Brasileiro. Ele foi comunicado pela diretoria que estava fora dos planos de Mano Menezes para a reta final da competição.

No primeiro semestre, ainda com Fernando Diniz, Marquinhos era utilizado com frequência. Dos 19 jogos em que esteve em campo, foi titular em 16, sendo peça importante da equipe, além de ter tido o melhor desempenho entre os oito reforços que chegaram no início da temporada.

Entretanto, caiu de produção ao longo do ano, principalmente após ser improvisado na lateral-direita em algumas oportunidades pelo técnico Fernando Diniz, além de sofrer com problemas físicos. Assim, não teve mais atuações convincentes e foi pouco utilizado por Mano Menezes.

Ao perder espaço com Mano, o atacante ainda teve algumas oportunidades, mas pouco fez. Entre julho e setembro, chegou a ficar dois meses sem entrar em campo. Marquinhos atuou apenas 29 vezes com a camisa do Fluminense, fez dois gols e contribuiu com duas assistências.