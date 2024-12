Torcedor do Botafogo ficou no banheiro durante o jogo contra o São Paulo e não assistiu a conquista do tri - Reprodução / Instagram @lucasaugusto_personal

Rio - Vale tudo em momentos decisivos para um torcedor do futebol. A superstição pode estar presente numa camisa da sorte ou também em alguma decisão tomada na arquibancada durante os 90 minutos. E esse foi o caso de um botafoguense quando decidiu ir no banheiro na hora do gol de Savarino, que abriu o caminho para o tri. E por lá ele permaneceu durante o restante da partida.

O caso foi registrado pelo alvinegro Lucas Augusto, que é personal trainer. No momento em que registrava a história nas redes sociais, o volante Gregore fez o segundo gol e sacramentou a conquista do tricampeonato brasileiro, encerrando um jejum de 29 anos. Os alvinegros festejaram o título junto com um funcionário, que fez companhia para o botafoguense no banheiro durante os 45 minutos finais.

"O botafoguense mais doido que eu conheci", publicou Lucas Augusto nas suas redes sociais.

O Botafogo venceu o São Paulo por 2 a 1, no domingo (8), no Nilton Santos, e conquistou o tricampeonato brasileiro. O Glorioso igualou o Santos de Pelé e o Flamengo de Jorge Jesus como os únicos clubes na história que conquistaram a Libertadores e o Brasileirão no mesmo ano.

Após conquistar a Libertadores e o Brasileirão, o Botafogo se prepara para o Intercontinental. O Alvinegro estreia nesta quarta-feira (11), às 14h (de Brasília), contra o Pachuca, do México, em Doha, no Catar. Em caso de vitória, vai à semifinal e enfrenta o Al-Ahly, do Egito. A final contra o Real Madrid está marcada para o dia 18.