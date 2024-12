Guillermo Almada é o técnico do Pachuca - Divulgação/X @Tuzos

Publicado 10/12/2024 16:39

Catar - O técnico do Pachuca (MEX), Guillermo Almada, fez elogios ao elenco do Botafogo . Na entrevista coletiva desta terça-feira (10), o treinador deu destaque para a quantidade de jogadores que desequilibram partidas e reforçou que o time mexicano precisa ter muito cuidado.

"Destacaria o conjunto. Tem uma quantidade de jogadores que desequilibram e que temos que ter muito cuidado. Eles mostraram em muitas partidas. Se jogarmos melhor que o rival, vamos abrir possibilidades. É um jogo muito duro, mas vamos tentar o resultado mesmo sabendo que será muito complicado e difícil", disse.

Botafogo e Pachuca medirão forças nesta quarta-feira, às 14h (de Brasília), no Estádio 974, em Doha, no Catar. O vencedor avança na Copa Intercontinental para enfrentar o Al Ahly, do Egito.

"Tivemos tempo para nos preparar, coisa que não tivemos depois da conquista do título. Há um caminho largo que traçamos depois de sermos campeão do México, campeão da Concacaf, para chegar até aqui. Queremos jogar da melhor maneira, apesar do semestre instável", destatcou.