John em treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Rio - O Botafogo tem conseguido lidar com a pressão na reta final da temporada. Depois de uma sequência de três empates seguidos, o Glorioso precisou enfrentar o Palmeiras fora de casa para retomar a liderança do Brasileirão. Logo depois, encarou o Atlético-MG pela final da Libertadores. Em entrevista à Botafogo TV, o goleiro John explicou como o grupo gerenciou a situação.

"Acho que o nosso foco foi pensar jogo após jogo. A gente nunca mirou dois, três jogos na frente. A gente sempre pensava jogo após jogo. Quando tinha um jogo importante, a gente sempre focava no jogo importante. Como foi no jogo do Palmeiras, na semana da final. A gente pensou primeiro no Palmeiras para depois pensar na final", destacou John.

"E assim a gente foi indo desde o começo do campeonato. Agora no finalzinho também, que teve um pouquinho mais de pressão, a gente focou desde o começo, focar em jogo após jogo. Agora pensando no amanhã, acho que a gente tem que recuperar bem agora no dia de hoje para amanhã a gente poder fazer um grande jogo e estar 100%", completou.

Dessa forma, o Botafogo conquistou dois títulos na reta final temporada: o Brasileirão; e a Libertadores. No campeonato nacional, o Glorioso superou o Palmeiras fora de casa por 3 a 1 para retomar a liderança. Posteriormente, venceu Internacional (1 a 0) e São Paulo (2 a 1). Já na decisão da competição continental, bateu o Atlético-MG por 3 a 1 mesmo com um homem a menos desde o primeiro minuto.

"Feliz demais por tudo que a gente vem conquistado nos últimos dias. Fico muito feliz de poder ter conquistado esses dois títulos como todo o grupo. Para a minha carreira, acrescenta muito. São dois títulos de grande expressão. Um título que eu ainda tinha jogando. Um título que eu queria muito, que foi a Libertadores. E conquistando o Brasileiro, agora nesse final de semana, para mim é maravilhoso. Do lado da nossa torcida, no nosso estádio, foi maravilhoso", afirmou o goleiro.

Agora, o foco do Glorioso é na Copa Continental. O Botafogo enfrentará o Pachuca (MEX) nesta quarta-feira, a partir das 14h (de Brasília), no Estádio 974, em Doha, no Catar. O jogo vale vaga na próxima fase e a taça do Dérbi das Américas.

"A expectativa é muito grande, muito boa a nossa também. Acho que o primeiro passo é a gente focar amanhã, é fazer um grande jogo amanhã e aí depois pensar no próximo adversário. Mas o importante é amanhã, fazer um grande jogo, recuperar bem hoje, descansar bastante hoje para estar 100% amanhã para a gente dar o nosso melhor", disse o camisa 12.