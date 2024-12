John Textor é o acionista majoritário da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 10/12/2024 22:19

Rio - A 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) definiu que o acionista majoritário da SAF do Botafogo , John Textor, será julgado na próxima sexta-feira (13) pelas manifestações sobre supostas manipulações de jogos na Série A do Brasileirão.

John Textor será julgado pelas declarações que fez sobre manipulação de jogos e responde cinco vezes pelo artigo 243-F, que se refere a "ofensa à honra contra Ednaldo Rodrigues, Palmeiras, São Paulo, Fortaleza e o árbitro Braulio da Silva Machado". E também uma no 221 (dar causa, por erro grosseiro ou sentimento pessoal, à instauração de inquérito).

Se for considerado culpado, o empresário americano pode ficar suspenso por até 810 dias, ou seja mais de dois anos. Além disso, pode receber uma multa de R$ até 500 mil.

Outro julgamento

Em 7 de novembro, o STJD absolveu John Textor de omissão de provas sobre as acusações de manipulação de resultados. O empresário americano afirmou ter áudios de árbitros brasileiros reclamando de não receber propina em partidas, mas não apresentou provas ao tribunal.

Naquela ocasião, Textor foi julgado no artigo 220-A, que fala sobre deixar de "colaborar com os órgãos da Justiça Desportiva e com as demais autoridades desportivas na apuração de irregularidades ou infrações disciplinares".

O relator Luiz Felipe Bulus optou pela absolvição e foi acompanhado por mais cinco votos. A decisão final foi de 6 a 2 a favor do dono da SAF do Botafogo.