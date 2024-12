Ana Luiza, Bella e Diogo Mauro comemoram o ano mágico do Botafogo - Arquivo pessoal

Publicado 11/12/2024 07:00

Rio - A torcida do Botafogo lavou a alma com o inédito título da Libertadores e o tricampeonato brasileiro em 2024. Enquanto alguns sofreram um jejum de 29 anos sem conquistas relevantes, outros não precisaram de muito tempo de vida para viver um dos maiores momentos da história do clube. É o caso de Bella, filha de Ana Luiza de Almeida e Diogo Mauro, que já nasceu campeã.

Tudo começou no ano passado. Ana Luiza, de 33 anos, viralizou em agosto, quando o Botafogo liderava o Brasileirão com 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Na época, ela estava grávida e foi ao estádio Nilton Santos com uma mensagem na barriga: "A Bella já vai nascer campeã". A ideia, que partiu de Diogo Mauro, de 37, acabou virando meme após a derrocada do Glorioso.

"Na hora ele mesmo (Diogo) disse que se o Botafogo não fosse campeão, poderia virar meme. E foi o que aconteceu. Foi totalmente natural. Faz parte do futebol zoar e tirar sarro com a cara do adversário. Nós levamos muito na esportiva e também entramos na brincadeira, demos muitas risadas", disse Ana Luiza em entrevista ao DIA.

A derrocada no Brasileirão deixou a torcida desacreditada. O lema de que "tem coisas que só acontecem com o Botafogo" martelava a cabeça dos torcedores. O Alvinegro iniciou o ano como uma incógnita, mas a chave virou quando o time deu sinais de reação e se classificou para a fase de grupos da Libertadores. Então, o casal botafoguense começou a acreditar na redenção e a frase foi ressignificada.

"Sabíamos que o elenco era forte e que alguma coisa grande estava por vir. É óbvio que ganhar os títulos da Libertadores e do Brasileirão no mesmo ano foi incrível, mas há coisas que só acontecem com o Botafogo", afirmou.

Bella, a talismã do Botafogo



O nascimento de Bella acabou afastando Ana Luiza e Diogo Mauro das arquibancadas neste ano. A rotina mudou e, com isso, a família acompanhou o ano mágico longe de casa. No último dia 4 de novembro, a pequena Bella completou um ano e, mesmo com pouco tempo de vida, já entende o que é ser Botafogo e viveu todas as emoções que um torcedor pode viver.

"Não conseguimos ir em nenhum jogo este ano, pois a Bella depende 100% de nós. A rotina muda. Mas acompanhamos e torcemos em todos os jogos. Com certeza a Bella já entende o que é ser Botafogo. Quando escuta o hino ela já sorri e bate palma. Ela é pé quente!", contou.

Pode-se dizer que Bella deu sorte ao Botafogo. Mesmo com tão pouco tempo de vida, a pequena alvinegra já presenciou dois dos maiores títulos da história do clube, que igualou o Santos do Pelé e o Flamengo do Jorge Jesus como os únicos que conseguiram conquistar a Libertadores e o Brasileirão no mesmo ano. Agora, a talismã terá a chance de conquistar o Intercontinental.

"A Bella virou o amuleto do Botafogo. Ela queria presenciar os títulos. Se ganhasse estando na barriga da mãe, não iria ter o mesmo sentimento. E agora ela é campeã do Brasil e da América. É muita sorte dela celebrar dois campeonatos gigantes com um ano de vida", finalizou Ana Luiza.

O Botafogo inicia o sonho pelo título mundial nesta quarta-feira (11), às 14h (de Brasília), contra o Pachuca, do México, em Doha, no Catar. Em caso de vitória, avança à semifinal para enfrentar o Al-Ahly, do Egito, no dia 14. A final contra o Real Madrid, da Espanha, será no dia 18.

