Jairzinho acompanha à estreia do Botafogo na Copa Intercontinental em evento na sede de General Severiano - Armando Paiva/Agência O Dia

Jairzinho acompanha à estreia do Botafogo na Copa Intercontinental em evento na sede de General SeverianoArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 11/12/2024 13:22

não escondeu a satisfação em ver o Glorioso 'deslumbrando o mundo' e lembrou-se de sua época.

Um dos maiores ídolos do Botafogo , Jairzinho foi um dos convidados no evento 'Mundial em General', organizado pelo clube na sede de General Severiano, para acompanhar à estreia na Copa Intercontinental, nesta quarta-feira (11), contra o Pachuca, do México. Após os títulos da Libertadores e do Brasileirão, o Furacão da Copa de 70e lembrou-se de sua época.

"O Botafogo é um clube vencedor, campeoníssimo, é o único clube brasileiro reconhecido em toda a parte do mundo. E dessa grande forma que o Botafogo está desenvolvendo, eu lembro do meu momento quando eu estava representando o clube deslumbrando o mundo, mostrando a qualidade do futebol brasileiro", afirmou.



fotogaleria

Após anos de dificuldades, o Botafogo recupera a aura de seus grandes times nas décadas de 60 e 70, com ídolos como Garrincha, Nilton Santos e o próprio Jairzinho. O ex-jogador, inclusive, não duvidou que voltaria a retomada das grandes conquistas gloriosas voltaria.



"Para mim não é uma surpresa, é uma naturalidade. O Botafogo está deslumbrando o mundo, mostrando o que é jogar o verdadeiro futebol", disse, completando:



"Você se prepara para todos os objetivos, sendo que o principal é sucesso. Aonde você for se apresentar, pode ser dentro do Brasil ou no exterior, principalmente, é muito bom você mostrar o porquê que lá fora eles consideram o futebol brasileiro como o melhor do mundo".