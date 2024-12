Deyverson movimentou com provocações a final da Libertadores entre Botafogo e Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 13/12/2024 14:27

Deyverson foi um dos alvos de provocação do Botafogo após a final da Libertadores, assim como os jogadores fizeram com o Atlético-MG . E o atacante. Pelo contrário, concordou com a reação."Eu amo isso, irmão. Se eu perder, fico quietinho. Mas se eu ganhar, atura. Perdi a final do Libertadores. É hora de ficar quietinho. Mas se tivesse ganho, eu ia me transformar... Esquece. Mas perdi e me zoaram. Faz parte. Fui campeão na Libertadores, zoei. Os caras ganharam, fizeram um ano extraordinário. Têm que zoar mesmo", disse Deyverson ao podcast "Podpah".