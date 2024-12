John em treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 13/12/2024 13:08

Rio - Um dos principais nomes do Botafogo nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, John está cobiçado no mercado. De acordo com o "UOL", o goleiro despertou o interesse do Bahia, do Galatasaray-TUR e de um time mexicano.

Representantes de John já foram procurados pelas equipes para uma consulta sobre as condições do negócio. Neste momento, o Bahia é o concorrente mais forte. O time nordestino quer um goleiro para chegar e ser titular e avalia uma proposta pelo camisa 12 do Botafogo nas próximas semanas.

John viveu o melhor ano de sua carreira em 2024. As boas atuações com a camisa do Botafogo fizeram ele ser eleito como melhor goleiro do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

O contrato do John com o Botafogo vai até o fim de 2027. Nesta temporada, foram 51 jogos disputados, além de ter sido o goleiro menos vazado do Brasileirão.